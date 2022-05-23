Обзор лучших стояночных кондиционеров

Применение парковочного кондиционера вряд ли вызывает возражения. А когда речь заходить о выборе модели — тут возникает масса вопросов и самый главный: какой стояночный кондиционер лучше установить, например, в тягаче или автобусе?

Какие преимущества у стояночных кондиционеров?

Накрышный стояночный кондиционер поддерживает климатические условия в салоне авто без использования двигателя внутреннего сгорания. Его применение — это полноценный отдых для человека, рациональное и безвредное использование техники.

Устройство тихо работает от АКБ при остановленном, и заведенном двигателе, не вибрирует, не загрязняет выбросами атмосферу.

Он экономит горючее и бережет ресурс двигателя. Работа ДВС на низких нагрузках, холостом ходу — причина закоксовки механизмов, снижения срока службы, экономичности. Система применима на грузовиках, спецтехнике, микроавтобусах домах на колесах, поэтому модели обычно выпускаются под разные требования с двумя вариантами напряжения питания —бывают стояночные автокондиционеры на 12 В и стояночные автокондиционеры на 24 В.

Типы конструкций накрышных автокондиционеров

Компрессор и охладитель объединяют в моноблоке, или делают агрегат раздельным. Последний называют сплит-системой.

Моноблок это накрышный электрический автокондиционер, на месте люка. Верхняя его сторона выбрасывает тепло наружу, нижняя направляет холод в кабину. Компактная система удобна в установке и эксплуатации. Она не мешает в салоне, не создает значимого сопротивления воздуха. Моноблок обычно продается заправленный фреоном.

Сплит-система применяется, когда потолок кабины слишком высокий, или установке прибора на крыше мешает спойлер. Блоки разнесены, и соединяются шлангами. Монтаж системы прост, но более трудоемкий чем при моноконструкции.

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