Обзор лучших стояночных кондиционеров

Применение парковочного кондиционера вряд ли вызывает возражения. А когда речь заходить о выборе модели — тут возникает масса вопросов и самый главный: какой стояночный кондиционер лучше установить, например, в тягаче или автобусе?
Какие преимущества у стояночных кондиционеров?
Накрышный стояночный кондиционер поддерживает климатические условия в салоне авто без использования двигателя внутреннего сгорания. Его применение — это полноценный отдых для человека, рациональное и безвредное использование техники.
Устройство тихо работает от АКБ при остановленном, и заведенном двигателе, не вибрирует, не загрязняет выбросами атмосферу.
Он экономит горючее и бережет ресурс двигателя. Работа ДВС на низких нагрузках, холостом ходу — причина закоксовки механизмов, снижения срока службы, экономичности. Система применима на грузовиках, спецтехнике, микроавтобусах домах на колесах, поэтому модели обычно выпускаются под разные требования с двумя вариантами напряжения питания —бывают стояночные автокондиционеры на 12 В и стояночные автокондиционеры на 24 В.
Типы конструкций накрышных автокондиционеров
Компрессор и охладитель объединяют в моноблоке, или делают агрегат раздельным. Последний называют сплит-системой.
Моноблок это накрышный электрический автокондиционер, на месте люка. Верхняя его сторона выбрасывает тепло наружу, нижняя направляет холод в кабину. Компактная система удобна в установке и эксплуатации. Она не мешает в салоне, не создает значимого сопротивления воздуха. Моноблок обычно продается заправленный фреоном.
Сплит-система применяется, когда потолок кабины слишком высокий, или установке прибора на крыше мешает спойлер. Блоки разнесены, и соединяются шлангами. Монтаж системы прост, но более трудоемкий чем при моноконструкции.
Рекомендуем: лучшие стояночные кондиционеры
Среди лучших кондиционеров для грузового автомобиля и других видов транспорта мы отобрали пять моделей.
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Автокондиционер FROST UC5. С монтажом системы можно справиться самостоятельно. В комплекте поставки все необходимое, включая крепеж и шланги 2,5 м. Аппарат, полной мощностью 3 КВт, характеризуется эстетичным дизайном и удобным использованием. Управляют им непосредственно, или при помощи дистанционного пульта. Потребление 30 А при 24 В, и 60 А при 12 В. Прибор заправлен маслом. Заправка хладагентом производится после монтажа.
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Автокондиционер FROST UC5.2. Модификация UC5.2 отличается более скромной холодопроизводительностью — 2.5 кВт по сравнению с UC5 — 3кВт. Массо-габаритные показатели не отличаются. Версия может оказаться правильным решением для небольшого грузовика, микроавтобуса, а также при ограниченных возможностях зарядного генератора.
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Автокондиционер моноблок FROST UC10. Моноблок, максимальной мощностью 3 кВт, удачно подойдет например как кондиционер на крышу КАМАЗа, и т.п. Установка может производиться самостоятельно. Крепеж, дренажные шланги, и пр. — все прилагается. Существуют 12 и 24 В версии, потреблением 40 и 20 А соответственно. Хорошее оформление, пульт дистанционного управления, трехрежимный функционал: ЭКО, AUTO, F Cool.
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Автокондиционер FROST UC10 с медным теплообменником. Как известно, медь имеет больший срок службы, чем алюминий, а также меньшую инерционность, т.е. быстро прогревается и отдает тепло. Алюминиевый теплообменник считается бюджетным. Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом.
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Автокондиционер Aero-cool 2600M. Моноблок универсален, но его часто выбирают для спецтехники из-за высоких прочностных характеристик корпуса. Излишеств в дизайне прибор не имеет. Номинальная Мощность прибора (номинальная) —2.6 кВт, а напряжение 12 В и 24 В. Как и предыдущие модели он прост в установке, но больше по габаритам.