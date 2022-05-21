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Компания Renault продемонстировала концепт водородного автомобиля Renault Scenic Vision

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Scenic Vision Renault дает представление о следующем поколении Scenic, которое будет запущено в 2024 году с полностью электрическим приводом.

В то же время концепт-кар демонстрирует новый язык дизайна бренда. Использование новых технологий в производстве позволит снизить уровень выброса вредных веществ на 75%.

В водородном автомобиле заявлены две новые системы, одна из которых будет предупреждать об опасным местах, а вторая начнет активно вмешиваться в управление, если заметит, что это необходимо.

При длине 4,49 метра, ширине 1,9 метра и высоте 1,59 метра, Renault Scénic Vision относится к компактным моделям.

У автомобиля есть подвижные заслонки на колесных дисках, которые закрывают отверстия между спицами, тем самым повышая аэродинамику автомобиля. При скорости движения ниже 10 км/ч заслонки открываются для лучшего отвода тепла тормозов.

 

Компания Renault продемонстировала концепт водородного автомобиля Renault Scenic Vision Компания Renault продемонстировала концепт водородного автомобиля Renault Scenic Vision

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