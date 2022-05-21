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Владельцы авто Renault в РФ могут столкнуться с трудностями при обслуживании автомобилей

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Российские автомобилисты могут временно остаться без возможности официального обслуживания машин Renault или их ремонта.

Об этом заявил президент фонда «Политех» Вячеслава Жигалова, в обращении к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщает «Фонтанка».

Вячеслав Жигалов считает, что на «существовании дилерской сети, которая создавалась десятилетиями можно поставть крест из-за ухода Duster и Logan».

На эти модели приходится две трети продаж компании в стране. Еще глава фонда «Политех» говорит, что владельцы авто Renault в РФ могут столкнуться с трудностями при обслуживании автомобилей.

Ранее стало известно, что обслуживанием и ремонтом машин марки займется «АвтоВАЗ», но для того, чтобы начать работу, потребуется время. Более того, переходный период может занять более двух месяцев.

«В течение этого времени гарантийный, а во многих других случаях и любой другой ремонт, будет невозможен», — говорить Вячеслав Жигалов.

В связи с этим в обращении к Минпроторгу Вячеслав Жигалов указал, что существует необходимость сохранить продажи Duster и Logan за дилерами Renault, а также он просит гарантировать им продажу всей будущей продукции завода «Москвич».

Источник: Фонтанка. 

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