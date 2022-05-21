Названы 5 автомобилей, которых будет не хватать на авторынке России

Основой для рейтинга стали данные по продажам автомобилей за прошлый год.

Объемы проданных авто показывают, насколько востребована та или иная модель. В связи с массовым уходом ряда автобрендов, рынок покинут и популярные модели.

Вероятно, автомобилистам в дальнейшем их будет не хватать. В рейтинге автомобилей, которых будет не хватать на авторынке РФ на первой строчке оказался Volkswagen Polo.

Его продажи за прошлый год составили 46 887 экземпляров. Не менее популярным является и Skoda Rapid. Дилеры марки в 2021 году реализовали 41 680 таких автомобилей.

В тройке списка оказался Renault Logan с показателем Renault Logan единиц. Также отметили Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai, которые тоже являются популярными на рынке. Их продажи в прошлом году составили 29 230 и 20 474 экземпляров.