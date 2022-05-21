Продать автомобиль в Тюмени стало проще

Компания «ДорогоБерем» осуществляет срочный выкуп автомобилей в Тюмени и Тюменской области. Выкуп машины — это лучшее решение, если нужно продать свой автомобиль по самой выгодной цене.

Обратившись в компанию, клиенты сэкономят свои силы и время. Сегодня выкуп авто в Тюмени для автовладельцев является наиболее удобным и безопасным способом продажи машины по максимальной стоимости.

Как происходит выкуп машины

Желающему продать свой автомобиль клиенту, следует прислать заявку через сайт компании или позвонить по телефону. Нужно описать машину и отправить фото. После предварительной экспертной оценки озвучивается примерная цена. Если клиент соглашается с предварительной стоимостью, специалисты компании едут к месту стоянки и проводят детальный осмотр.

Притом, не имеет значения, новая это машина, кредитная или в залоге. Компания также осуществляет выкуп битых автомобилей, с ограничением, выкупает все машины. В процессе осмотра определяют окончательную цену автомобиля, которую могут заплатить. Если клиент с ценой согласен, заключается договор, производится оплата и сотрудники забирают авто.

Можно продать автомобиль даже, если он не на ходу. Компания производит выкуп авто на разбор, предоставляя возможность избавиться от ненужной машины и заработать на ней. Большинство покупателей и перекупщиков стараются сбивать цену, придумывают несуществующие поломки. Компания ценит свою репутацию, поэтому экспертами проводится честная оценка автомобиля по самой выгодной для клиента стоимости.

Преимущества сотрудничества

Обращаясь в компанию «ДорогоБерем», клиенты получают реальную возможность:

выполнить продажу по законам РФ;

не терять время на проведение бесполезных показов;

выгодно продать машину;

получить деньги в день продажи.

Заключение сделок происходит, с оформлением договоров, в соответствии с законодательством. Если у клиента нет уверенности в том, что компания заплатит, можно совершить сделку в банке. В большинстве случаев, сделки проходят в день обращения, если у машины в порядке документы.

Если же у автомобиля имеются какие-нибудь ограничения, то может понадобиться работа юриста, которая не повлияет на окончательную цену машины. При появлении вопросов или сложностей в процессе продажи авто, стоит связаться со специалистами компании «ДорогоБерем», которые непременно помогут!