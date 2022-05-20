Под маркой «Москвич» могут начать собирать китайские автомобили

В сети стараются угадать, какие автомобили планируют собирать на предприятии Renault в Москве.

Официальной информации по этому поводу нет, но есть предположение, возможно под возрожденной маркой «Москвич» организуют производство автомобилей на базе китайской модели.

Как пишут «Известия», среди возможных партнеров могут оказаться JAC, FAW, BYD или другие китайские компании. Более того, сообщается, что переговоры с китайскими компаниями ведут «КамАЗ», Минпромторг и власти Москвы.

Переговоры касаются как раз локализации производства будущего «Москвича». Переговоры намерены завершить в течение двух недель. При этом отмечается, что в случае, если ни с одной китайской компанией договорится не получится, то производством авто марки «Москвич» займется «КамАЗ».

При таком варианте развития событий автомобиль будет унифицировать с «Камой», но выход автомобиля вероятно состоится не скоро.

Между тем на предприятии завода в Москве уже ведут демонтаж сварочного цеха, для переноса производства Renault Duster на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти. Как ранее сообщалось, кроссоверы смогут начать выпускать под российской маркой LADA.