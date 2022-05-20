В России открыт предзаказ на новый кроссовер Haval Dargo

Новый китайский кроссовер Dargo собирают на предприятии в Тульской области.

Недавно компания сообщила, что новый кроссовер уже можно заказать, но стоимость пока не озвучена. Также добавлено, что пока новинку предлагают только в топовой комплектации Tech Plus.

В ней обещают отличный набор опций, в числе которых полностью светодиодная оптика, колесные литые диски размером 18 дюймов, панорамное стекло, парктроники с камерами кругового обзора, сидения водителя и переднего пассажира с регулировкой, а также оформление салона с использованием кожи и алькантары.

Еще в салоне предложат три сенсорных экрана, а также в списке есть расширенный набор ассистентов водителя, которые обеспечили второй уровень автономности.

В движение новый кроссовер будет приводиться двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. при 320 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложат семискоростной робот, передающий крутящий момент на переднюю или обе оси.