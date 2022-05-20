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Mercedes-Benz на аукционе в Германии на аукционе продал автомобиль 300 SLR Uhlenhaut за 135 млн евро

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Автопроизводитель подтвердил, что продал один из своих двух невероятно редких купе 300SLR Uhlenhaut частному коллекционеру за колоссальные 143 миллиона долларов (135 миллионов евро) на частном аукционе RM Sotheby’s в музее Mercedes-Benz в Штутгарте 5 мая.
Предыдущим рекордсменом по самому дорогому автомобилю был Ferrari 250GTO 1963 года, который был приобретен за 70 миллионов долларов в 2018 году основателем и генеральным директором WeatherTech Дэвидом Макнилом. Только ограниченное количество богатых людей было приглашено принять участие в аукционе.

Mercedes не раскрывает имя покупателя 300SLR, но сообщается, что покупателем является «известная фигура из британской автомобильной промышленности и давний коллекционер специализированных автомобилей».

Ранее было не понятно, почему Mercedes-Benz продает незаменимый автомобиль из своей классической коллекции с глубокой историей всего за небольшую часть годового бюджета компании.

 

Mercedes-Benz на аукционе в Германии на аукционе продал автомобиль 300 SLR Uhlenhaut за 135 млн евро

Недавно в Mercedes заявили, что деньги будут использованы для создания фонда под собственным брендом, который будет использоваться для «предоставления образовательных и исследовательских стипендий в области науки об окружающей среде и декарбонизации» по всему миру.

Mercedes-Benz на аукционе в Германии на аукционе продал автомобиль 300 SLR Uhlenhaut за 135 млн евро

Фонд Mercedes-Benz будет поддерживать студентов колледжей, работающих над проектами в области экологии, а также школьников, занимающихся местными экологическими проектами в своих кружках. Mercedes объявит более подробную информацию о фонде позже в этом году.

Mercedes-Benz на аукционе в Германии на аукционе продал автомобиль 300 SLR Uhlenhaut за 135 млн евро

Два прототипа купе 300SLR Uhlenhaut в коллекции Mercedes были построены и названы в честь их создателя и главного инженера Рудольфа Уленхаута.

Компания построила только две версии 300SLR с жестким верхом, и автомобили с 1955 года использовались Ухленхаутом и другими инженерами Mercedes для продвижения гоночных технологий вперед. Mercedes-Benz Classic по-прежнему имеет более 1100 автомобилей в своей коллекции, включая второе оригинальное купе 300SLR, созданных с 1886 года и до сегодняшнего дня.

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