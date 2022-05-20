Mercedes-Benz на аукционе в Германии на аукционе продал автомобиль 300 SLR Uhlenhaut за 135 млн евро

Автопроизводитель подтвердил, что продал один из своих двух невероятно редких купе 300SLR Uhlenhaut частному коллекционеру за колоссальные 143 миллиона долларов (135 миллионов евро) на частном аукционе RM Sotheby’s в музее Mercedes-Benz в Штутгарте 5 мая.

Предыдущим рекордсменом по самому дорогому автомобилю был Ferrari 250GTO 1963 года, который был приобретен за 70 миллионов долларов в 2018 году основателем и генеральным директором WeatherTech Дэвидом Макнилом. Только ограниченное количество богатых людей было приглашено принять участие в аукционе.

Mercedes не раскрывает имя покупателя 300SLR, но сообщается, что покупателем является «известная фигура из британской автомобильной промышленности и давний коллекционер специализированных автомобилей».

Ранее было не понятно, почему Mercedes-Benz продает незаменимый автомобиль из своей классической коллекции с глубокой историей всего за небольшую часть годового бюджета компании.

Недавно в Mercedes заявили, что деньги будут использованы для создания фонда под собственным брендом, который будет использоваться для «предоставления образовательных и исследовательских стипендий в области науки об окружающей среде и декарбонизации» по всему миру.

Фонд Mercedes-Benz будет поддерживать студентов колледжей, работающих над проектами в области экологии, а также школьников, занимающихся местными экологическими проектами в своих кружках. Mercedes объявит более подробную информацию о фонде позже в этом году.

Два прототипа купе 300SLR Uhlenhaut в коллекции Mercedes были построены и названы в честь их создателя и главного инженера Рудольфа Уленхаута.

Компания построила только две версии 300SLR с жестким верхом, и автомобили с 1955 года использовались Ухленхаутом и другими инженерами Mercedes для продвижения гоночных технологий вперед. Mercedes-Benz Classic по-прежнему имеет более 1100 автомобилей в своей коллекции, включая второе оригинальное купе 300SLR, созданных с 1886 года и до сегодняшнего дня.