Компания Mercedes-Benz показала новый электрический концепт-кар Mercedes Vision AMG

Mercedes-AMG, подразделение немецкого бренда, ориентированное на производительность, начало радикальную трансформацию, отходя от двигателей большого объема.В следующем C63 AMG собираются заменить 4,0-литровый V8 с турбонаддувом на 2,0-литровый гибридный рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.

Но вскоре AMG начнет полностью отказываться от газовых двигателей, и представленная сегодня концепция Vision AMG дает представление об электрокарах, которые начнут выпускать в 2025 году.

Vision AMG отличается элегантным кузовом с гладкими аэродинамическими поверхностями и длинной колесной базой.

Общая форма следует по стопам концепции EQXX, и в Mercedes говорят, что автомобиля есть активный задний спойлер, хотя ни на одной из фотографий он не поднят.

Mercedes не раскрыл информации о технической оснащенности, сообщив лишь, что в его основе использована новая платформа с названием AMG.EA. Она предполагает наличие емкой батареи,а также компактных и легких двигателей, которые также используются в EQXX.

Во внешности стоит отметить панель, которая имитирует традиционную решетку AMG Panamericana со светодиодными полосам и планками отсылающими к моделями с ДВС.

Тонкая световая полоса соединяет основные блоки фар, стилизованная под культовый логотип Mercedes в виде трехлучевой звезды. Задние фонари имеют три цилиндрические трубы, которые выглядят как светящиеся форсажные камеры истребителя и расположены под агрессивным задним диффузором.