Geely Coolray получил новую специальную серию в России

Китайская компания решила предложить россиянам новую версию своего кроссовера Coolray.

Автопроизводитель представил в России специальную серию Coolray с названием NERO, отличительной особенностью которой становится наличие черных элементов в интерьере и экстерьере

. Все экземпляры серии будут выполнены в фирменном цвете черный металлик Ink Black.

В таком же цвете выполнят колесные диски размером 18 дюймов, спойлер, кромку заднего бампера и багажной двери. Еще отличаться такие кроссоверы будут шильдиками и надписями с указанием принадлежности к спецверсии.

Основой для Geely Coolray NERO стала комплектация Flagship с большим списком оборудования.

В техническом плане без изменений и модель по-прежнему будет предлагаться с полуторалитровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 7-сутпенчатым роботом и переднеприводной системой. Продажи новинки запланированы на июнь, а ближе к старту продаж объявят и стоимость.