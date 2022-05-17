Drom: автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет исчезают в РФ с апреля 2022 года

Эксперты заметили заметное сокращение объявлений о продаже автомобилей возрастом до трех лет.

О том, что автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет исчезают в РФ с апреля 2022 года сообщили в Drom.ru, пишут РИА Новости. Так, оказалось, что в годовом выражении в апреле количество выставленных на продажу трехлетних машин снизилось на 11%.

При этом только за первые две недели мая и вовсе на 15%. Наряду с этим сообщается, что спрос на автомобили возрастом до трех лет не сокращается, так как многие выбирают их как альтернативу новым.

Как говорят специалисты, сейчас автомобилисты не меняют машины по причине, что она надоела или захотелось что-то посвежее. Более того прогнозируется, что средний срок владения автомобилями будет только увеличиваться, и без особой необходимости россияне продавать их не будут.

Стоит добавить, что среди трехлеток самыми популярными на рынке стали LADA Granta, Hyundai Solaris, LADA Vesta, Kia Rio и Toyota Camry. Все эти автомобили в среднем стали дороже более чем на 50%.