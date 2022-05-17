FAW Bestune T77 подорожал на рынке РФ на 250 тыс. рублей в мае 2022 года

Китайская компания начала продавать кроссовер Bestune T77 по цене на 250 тыс. рублей дороже.

В процентном выражении автомобиль прибавил в цене 12,2-13,8%. В начальной комплектации FAW Bestune T77 теперь продается по цене от 2 069 000 рублей.

Топовая комплектация предлагается за 2 302 000 рублей. Все версии китайской модели представлены на российском рынке только с 1,5-литровым ДВС мощностью 160 л.с.

Среди трансмиссий доступна 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.