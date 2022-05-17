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Автоконцерн АВТОВАЗ может начать выпуск Renault Duster под брендом LADA

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Это будет возможным благодаря разрешению Renault, которая передала свою долю российской стороне.
Таким образом, автоконцерн АВТОВАЗ может начать выпуск Renault Duster под брендом LADA, о чем рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в эфире телеканала «Россия-24».

Никакие сроки производства Renault Duster «АвтоВАЗом» пока не называют, однако наряду с этим стало известно, что площадка для сборки Renault Duster под маркой LADA уже выбрана и это завод в Тольятти.

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