Это будет возможным благодаря разрешению Renault, которая передала свою долю российской стороне.

Таким образом, автоконцерн АВТОВАЗ может начать выпуск Renault Duster под брендом LADA, о чем рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в эфире телеканала «Россия-24».

Никакие сроки производства Renault Duster «АвтоВАЗом» пока не называют, однако наряду с этим стало известно, что площадка для сборки Renault Duster под маркой LADA уже выбрана и это завод в Тольятти.