Главная » Новости

Автоэксперт Моржаретто предположил, что станет основой для электрокара «Москвич»

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Под возрожденной маркой «Москвич» могут начать выпускать полностью электрические автомобили.
Эксперт Игорь Моржаретто уже предположил, какие модели могут стать основой для электромобилей «Москвич».

Так, специалист говорит, что одним из вариантов станет использование китайской модели, но какой конкретно пока предположить сложно.

Еще одним вариантом может стать компактный электромобиль «Кама», разработанный «КамАЗом».

Напомним, что ранее московские власти анонсировали начало производство автомобилей возрождённой марки «Москвич» на мощностях предприятия Renault в Москве.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО