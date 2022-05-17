Автоэксперт Моржаретто предположил, что станет основой для электрокара «Москвич»

Под возрожденной маркой «Москвич» могут начать выпускать полностью электрические автомобили.

Эксперт Игорь Моржаретто уже предположил, какие модели могут стать основой для электромобилей «Москвич».

Так, специалист говорит, что одним из вариантов станет использование китайской модели, но какой конкретно пока предположить сложно.

Еще одним вариантом может стать компактный электромобиль «Кама», разработанный «КамАЗом».

Напомним, что ранее московские власти анонсировали начало производство автомобилей возрождённой марки «Москвич» на мощностях предприятия Renault в Москве.