Главная » Новости

В первой половине мая цены автомобилей подняли четыре автобренда

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Ранее специалисты уже прогнозировали, что автопроизводители прекратят волну подорожаний.
Это уже происходит, ведь уже в первой половине мая цены на машины подняли только 4 компании, что выяснили эксперты «Цена Авто».

Так, стоимость всего модельного ряда увеличилась у УАЗа и Geely. Первые прибавили в цене 25-39%, а вторые 42-55%. Также в первой половине мая стал дороже кроссовер Mitsubishi Outlander и Peugeot Expert Business Coupe.

При этом китайский кроссовер Haval Jolion наоборот подешевел на 7,6 – 9,2%.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО