В первой половине мая цены автомобилей подняли четыре автобренда

Ранее специалисты уже прогнозировали, что автопроизводители прекратят волну подорожаний.

Это уже происходит, ведь уже в первой половине мая цены на машины подняли только 4 компании, что выяснили эксперты «Цена Авто».

Так, стоимость всего модельного ряда увеличилась у УАЗа и Geely. Первые прибавили в цене 25-39%, а вторые 42-55%. Также в первой половине мая стал дороже кроссовер Mitsubishi Outlander и Peugeot Expert Business Coupe.

При этом китайский кроссовер Haval Jolion наоборот подешевел на 7,6 – 9,2%.