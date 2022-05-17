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Автомобили китайской Changan рекордно подорожали на рынке РФ

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Китайская компания пересмотрела прайсы на свои автомобили в большую сторону на 20-29%.
Ранее на официальном сайте марки не было опубликовано прайсов, но спустя три месяца они снова стали доступными. В результате оказалось, что машины марки стали дороже на 20-29% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении сумма удорожания составила 440-490 тыс. рублей.

Теперь самый доступный автомобиль Changan CS35 Plus оценен от 1 959 900 рублей. Модель CS55 оценена от 2 159 900 рублей, а CS75 FL обойдётся покупателям в 2 369 900 рублей.

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