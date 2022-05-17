СберАвто: Chery, Haval и Geely стали самыми покупаемыми китайскими автомобилями в РФ

Специалисты СберАвто изучили предложения по продажам автомобилей брендов из Китая и выяснили, каким спросом они сейчас пользуются.

Исследование показало, что в сервисе самыми покупаемыми китайскими автомобилями в РФ оказались Chery, Haval и Geely. Доля Chery в продажах составила 53% от всего числа предложений.

Следующими самыми популярными китайскими марками оказались Haval, Geely и Exeed. Чаще всего продаются модели Chery Tiggo 8 Pro, Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Haval F7 и Geely Atlas Pro, а средняя стоимость китайской машины составляет 1,3 млн рублей.

Самыми популярными среди новых автомобилей стали Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4 и Haval F7. Их средняя стоимость составила 1,8 млн рублей.

Среди подержанных машин чаще продаются Chery Tiggo 4, Lifan X50 и Chery Tiggo 7. Средняя цена поддержанных китайских машин составляет 650 тыс. рублей.