Водителям в РФ назвали простой продлевающий жизнь любому двигателю приём

Автомобильные эксперты дали еще один совет, как продлить ресурс двигателя.

Ранее специалисты давали совет однозначно хоть и недолго, но прогревать мотор перед поездкой особенно в зимний период. Благодаря прогреву детали в моторе получают одинаковую температуру и в результате не создается увеличенного трения.

Однако есть еще один способ, продлевающий жизнь двигателю. Как говорят эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин, для увеличения ресурса двигателя нужно не сразу глушить мотор, а дать ему еще поработать минуту или чуть больше.

Благодаря этому масло будет остужать поршни до такой температуры, когда уже не будет происходить подгорания.

То есть таким образом можно избежать появления сажи в поршнях. Кроме этого, до приемлемой температуры остынет и турбина. Все это позволит отсрочить необходимость проведения ремонта двигателя.

Источник: За Рулем.