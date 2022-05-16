Как провести «уборку» под капотом авто: чистим двигатель и связанные системы

Чистый автомобиль всегда вызывает приятные впечатления, даже если он не дорогой. Но ухоженное подкапотное пространство считается особым шиком, говорящим о том, что владелец действительно знает цену себе и своему железному коню. Естественно, многие хотели бы иметь такую красоту, вот только мало кто знает, как этого достичь. Тема данной статьи — как навести блеск под капотом.

Можно ли для мойки двигательного отсека использовать аппарат высокого давления?

Не желательно! Кузову бесконтактная мойка очень нужна, а вот силовому агрегату такие процедуры могут навредить. При обилии под капотом капризной современной электроники, нет никаких гарантий, что мотор после окончания мойки заведётся.

Но, если автовладелец всё же желает попробовать, то обязательно нужно соблюсти следующие правила:

оптимальная температура двигателя для удачной мойки — 30-40 градусов, такой же должна быть и вода;

нужно закрыть от влаги незащищённые электросоединения;

недопустимо проникновение воды в воздухозаборник;

следует обеспечить невредимость наклеек с информацией, прилепив на них скотч;

после завершения «водных процедур» нужно просушить уязвимые места сжатым воздухом;

не рекомендуется запускать ДВС сразу после мойки.

Сухая мойка моторного пространства

Данная технология экономит время и воду. «Сухая» химия на самом деле является жидкостью и здесь главное правило, как и с обычной водой — нельзя допускать её попадание на электрические части. Триггерное распыление под низким давлением в значительной степени упрощает дело в отношении безопасности электроники. Здесь нужно элементарно не наводить струю на соединительные колодки и ключевое электрическое оборудование.

Чистящие свойства таких препаратов достаточные для наведения чистоты на движке и его окружении. С маслянистыми отложениями и грязью «сухомои» расправятся быстрее, чем всенародно любимый WD-40.

Единственное, не следует обрабатывать этими веществами радиаторы, так как в их составе содержится воск, имеющий свойство создавать на очищенных поверхностях плёнку. И в случае с радиатором, это будет негативным образом влиять на процесс теплообмена.

Безопасный способ отмывания двигателя от масла

ГБЦ, крышка клапанов, картер двигателя, стыки патрубков вентиляции картера, сапун коробки передач — это те «злачные места», на которых неизбежно появляется масло. Есть и другие неприятности, но в любом случае, каким бы эксклюзивом они ни были, первым делом следует устранить причину нежелательного появления масла, и только затем браться за наведение чистоты на силовом агрегате.

Старая школа мойки не допускает применение большого литража воды. Дедовский метод предусматривает наведение порядка под капотом сухими тряпками. Загрязнённые участки промазывают тряпочками, пропитанными каким-нибудь дегризером. Это может быть, например, солярка, керосин и т. д.

Помимо этого в ход целесообразно пустить небольшую кисточку, завалявшуюся после покраски. Рабочий состав наносится на загрязнения, выжидается время и далее откиснувшая грязь убирается с верха мотора.

Принципиальные правила чистки двигательного отсека

Песок и грязь, собравшиеся в местах расположения лонжеронов, устраняются посредством автомобильного пылесоса. Дабы расправиться со скопищем пуха, листьев возле воздухозаборника отопителя салона, правильнее убрать жабо, расположенное под стеклоочистительными проводками.

Загрязнённые моторные и кузовные элементы очищаются сухой ветошью. Если не помогло, нужно смочить керосином, солярой либо WD-40, попробовать добиться результата вновь. Что касается декоративных щитков, крышек и т. п., то здесь ход действий таков: они демонтируются и очищаются любыми имеющимися средствами.

Радиаторы. Эти составляющие системы охлаждения двигателя нуждаются в очистке чаще чем остальные компоненты. Если ДВС без весомых причин первые 5-7 лет эксплуатации трогать не следует, то радиатор рекомендуется подвергать очистке минимум раз в год.

При этом следует помнить, что данные приспособления требуют деликатного обращения. К примеру, струя воды высокого давления может запросто погнуть тонкие соты радиатора, от чего он значительно утратит свою эффективность.