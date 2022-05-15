На фоторендерах в Сети дебютировал новый ЗАЗ-965 «Запорожец» 2022-2023 года

В сети показали, как может выглядеть самый дешевый и популярный ЗАЗ-965 «Запорожец», если его перезапустят в 2022-2023г.

Рендерные изображения автомобиля подготовил портал naavtotrasse.ru. Специалисты говорят, что Лада Гранта уже подорожала настолько, что уже не каждый может позволить себе ее покупку, хотя она все еще сохраняет звание самой доступной в стране.

В свое время народным автомобилем был ЗАЗ-965 Запорожец, который был функциональным и дешевым.

Дизайнеры решили представить, каким может быть автомобиль, если его снова запустят в производство в ближайшие годы.

Также дизайнеры предположили, что в возрожденной модели можно использовать малолитражные двигатели и коробки передач от Renault.

В любом случае это всего лишь фантазии художников, которые никогда не воплотятся в реальность.