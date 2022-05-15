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У концерна Volkswagen появится новый крупный кроссовер Tavendor

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Компания новый кроссовер намерена выпустить для китайского рынка.

Основой для новой модели станет кросс-купе Teramont X. Уже известно, что новая модель создается на платформе MQB, причем для нее будет доступен передний привод и поперечное расположение двигателя.

Габариты окажутся больше, чем у Touareg, а длина составит 2980 мм, как и у соплатформенника. Несмотря на такие габариты, в салоне будет пятиместная компоновка, причем третий ряд сидений не планируют предоставлять даже за доплату. При этом у Tavendor будет версия R-Line.

Сертификационные документы говорят, что для кроссовера планируют предложить только один двухлитровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с., но возможно появятся и другие моторы.

Презентация новинки должна состояться до конца года, когда и будут раскрыты все подробности.

У концерна Volkswagen появится новый крупный кроссовер Tavendor У концерна Volkswagen появится новый крупный кроссовер Tavendor

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