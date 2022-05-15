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Бренд Haval в апреле 2022 года вошел в ТОП-10 лидеров на авторынке РФ

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Российский авторынок показывает сильное падение, как и продажи автомобилей китайских марок, которые ранее были в «плюсе».

Китайский автопроизводитель Haval в прошлом месяце продал 979 новых авто, а это оказалось на 71% хуже, чем годом ранее.

Однако несмотря на это китайская марка все же вошла в ТОП-10 лидеров на авторынке РФ, о чем сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

По их информации, компания находится на десятом месте. Самой продаваемой моделью стал кроссовер Jolion, реализованный в количестве 397 штук.

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