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Китай и Корея неожиданно решили импортировать авто для граждан РФ в 2022 году

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Китайские и корейские компании стараются найти новые пути ведения бизнеса в России.

В связи с этим они решили, что более выгодно для них будет импортировать машины в РФ, вместо того, чтобы осуществлять их локальную сборку в странах СНГ.

Такие выводы сделали эксперты «Авторевю», уточняя, что речь идет о Geely, Genesis, JAC, Kia, Haval и Hyundai. Журналисты проанализировали новые ОТТС в базе Росстандарта.

Так, например, Hyundai с февраля стал оформлять сертификаты, где указано, что модели будут поставлять с заводов в Южной Корее.

Китайские автопроизводители также указывают, что поставки машин будут из Китая. В любом случае все изменения в ОТТС не приводят к изменению версий, которые были одобрены для продажи в России.

С другой стороны проблему дефицита это не решит, а вот стоимость таких машин окажется заметно выше.

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