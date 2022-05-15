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Перечислен ТОП-3 кроссоверов из КНР, которые заменят в РФ Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport

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В России подготовили список автомобилей, которые могут стать заменой некоторым ушедшим моделям.

Рассматривали китайский рынок, где уже предлагаются достаточно надежные и качественные автомобили, способные заменить модели мировых брендов.

Так, одним из китайских кроссоверов оказался Dongfeng Warrior, имеющий сходство с Hummer H1. Этот автомобиль выпускают в двух версиях – военной и гражданской.

Еще в списке, подготовленном сайтом «Цена Авто» оказался Hengtian L4600, способный заменить Toyota Land Cruiser 200.

Китайский кроссовер имеет лучшую оснащенность, но у него не настолько качественные материалы отделки, как у японской модели. Кроссовер Hunkt Canticie смог бы стать более доступной заменой Range Rover Sport.

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