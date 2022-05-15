Как выбрать правильный автобус для организации?

Среди различных видов общественного транспорта автобусы выделяются своей универсальностью, поскольку могут использоваться в самых разных целях и в разных местах. Существует множество моделей этих транспортных средств, и при их выборе надо учитывать целый ряд критериев.

Конструктивные особенности

По типу конструкции автобусы делятся на следующие классы:

сочлененные и простые;

с высокой и низкой посадкой;

с одним, полутора и двумя уровнями.

Выбрать подходящую модель автобуса можно на сайте https://bus72.ru/. В простом автобус есть лишь один салон для пассажиров, тогда как сочлененный включает в себя два или более корпуса, соединенных друг с другом прочной и гибкой конструкцией. Главное преимущество сочлененных моделей заключается в повышенной вместимости, что выгодно и пассажирам, и владельцам транспорта.

Автобусы с низкой посадкой получили наибольшее распространение в качестве городского транспорта, так как они являются удобными для маломобильных пассажиров. Модели с высокой посадкой обычно используются на туристических и междугородных маршрутах.

Автобусы с одним уровнем являются универсальными – они могут применяться для любых видов перевозок. Модели с полутора и двумя уровнями получили широкое распространение на туристических маршрутах.

Размеры

От размеров автобуса напрямую зависит его вместимость, а значит, и назначение. По габаритам автобусы подразделяются на малые, средние и большие. Максимальная вместимость малого автобуса составляет сорок пассажиров. Он рассчитан на городские и пригородные поездки. Главные достоинства таких транспортных средств заключаются в высокой маневренность и относительно небольшой стоимости. В средних автобусах помещаются до шестидесяти человек. Они эксплуатируются как на городских маршрутах, так и в продолжительных туристических поездках. В большие автобусы входит примерно сто пассажиров. Они преимущественно применяются для междугородних путешествий, а потому оснащаются множеством удобств, включая мягкие кресла с регулируемым наклоном спинки, индивидуальными кондиционерами и освещением. Такие транспортные средств стоят дороже всего, но расходы на них окупаются быстро.

При покупке автобуса важно учитывать не только его особенности, но и репутацию поставщика. Предпочтение следует отдавать компаниям, которые обеспечивают небольшие сроки поставки, предлагают гибкую систему оплаты, предоставляют услуги по обслуживанию своей техники.