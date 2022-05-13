Great Wall запатентовал в РФ ещё не представленный в Китае кросс-купе Haval Moster Coupe

Изображения новинки уже появились в базе ФИПС.

Благодаря базе стало известно, что китайский автопроизводитель готовит новый купеобразный кроссовер, который еще даже не представили на китайском рынке.

Речь идет о модели под брендом Haval, которая носит название Moster Coupe. Никаких официальных подробностей о кросс-купе пока нет, но первые изображения уже дают некоторое представление о том, как будет выглядеть автомобиль. Тестовые прототипы новинки ранее уже замечали в Китае.

Предварительно известно, что он создается на одной платформе с кроссовером Monster, поэтому можно предположить, что технически это будет копия обычного Monster.

Последний представлен на китайском рынке с двумя обычными ДВС объемом 1,5 и 2,0 литра, а также гибридной установкой мощностью 246 л.с. Новинка должна дебютировать до конца года и можно предположить, что она может появится и на российском рынке.