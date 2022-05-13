Водителям в РФ посоветовали приобретать запчасти на два техосмотра вперед

Автомобилисты в России столкнулись с серьезным ростом цен не только на машины, но запчасти к ним.

Но еще одной проблемой становится дефицит автомобильных запчастей, поэтому, придется мириться не только с ростом цен, но и с дефицитом. Автомобильный эксперт Петр Баканов дал совет, запастить запчастями на техосмотр. По его словам, сейчас есть смысл закупить запчасти на техосмотр заранее, пока они есть в наличии.

«Я бы дал совет автовладельцам купить комплектующие хотя бы на два техосмотра. В любом случае запчасти дешевле не будут, человек не проиграет. Что касается частей для ремонта — тут ничего не поделать, придется столкнуться с проблемами. Улучшение ситуации сложно прогнозировать, стоимость ремонта тоже будет дорожать, прогноз, скорее, пессимистический» — приводит слова Баканова телеканал «360».

Автомобильный журналист также добавил, что ситуация на авторынке «очень шаткая», так как до сих пор не понятно, кто останется, а кто покинет рынок, а китайские компании с настроенностью относятся к ситуации в России. С другой стороны у китайцев может не получится компенсировать недостаток на российском рынке после ухода остальных.

«Отечественный автопром в том виде, в каком он сейчас есть, не может покрыть запросы рынка. Во-первых, есть ряд проблем с поставкой комплектующих. Принимаются решения о том, чтобы выпускать машины без систем ABS, без магнитол <…> Мы начинаем откатываться на состояние 20-летней давности. Те, у кого деньги есть, не сядут на автопром, а будут искать альтернативу. Во-вторых, даже автопром в текущей ситуации начинает расти в цене. «Нива» стоит миллион рублей и не по карману аудитории, на которую она была рассчитана» — добавил специалист.

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