Срочный выкуп авто – добро или зло. Полное руководство

Предположим, у вас есть подержанный автомобиль, от которого вы желаете поскорее избавиться. Основным вопросом для вас станет: заняться ли продажей самостоятельно или привлечь к этому третьих лиц, так называемых перекупов авто? Давайте разберемся в том, что же будет привлекательнее и выгоднее.

Начнем с того, что все перекупщики делятся на два типа.

С первым из них вы мгновенно столкнетесь, если решите выложить свое транспортное средство на какую-нибудь популярную площадку объявлений. Они сразу же начнут вам звонить, агрессивно и настойчиво сбрасывать стоимость, напрашиваться на просмотр, и убеждать в том, что сами свою ласточку вы никогда в жизни не продадите.

Как правило, у них нет даже собственного сайта или активных социальных сетей. Это обычные «ребята с района», которые раньше отжимали телефоны у школьников, а сейчас непрерывно просматривают бесплатные доски, в надежде найти хоть одного неадекватного продавца для своей ловушки.

Такие горе-специалисты вызывают только негативные эмоции и подрывают доверие к автовыкупу в целом. Очевидно, что обращаться к ним не стоит, если вы не согласны остаться, что называется, без штанов.

А есть второй тип – реальные организации по выкупу машин, которые дорожат своей репутацией и действительно трудятся во благо человечеству. Они никогда не позвонят вам сами – у них даже нет времени, чтобы мониторить автоплощадки и искать клиентов. А во-вторых, они прекрасно понимают, что на площадках выкладываются только те автовладельцы, которые хотят заключить договор без посредников. Они уважают это желание и не станут лезть к вам с навязчивыми звонками и убеждениями. Их аудитория – это люди, которые целенаправленно хотят совершить сделку «здесь и сейчас», срочно и выгодно, не тратя ресурсы на поиск покупателя.

Таких ребят вам придется поискать своими силами. Проще всего сделать это через интернет, потому что каждая уважающая себя фирма имеет сайт, где подробно рассказывает о своей деятельности, какие именно средства передвижения выкупает и какие предлагает условия. В самых хороших из них вы сможете получить мгновенную оценку транспорта прямо через страницу – заполнив форму заявки или связавшись по мессенджеру удобной ссылкой. Вот пример отличного сайта по срочному автовыкупу в Хабаровске.

Как действуют такие автоскупщики?

Как правило, ненавязчиво и вежливо. Работают только с теми, кто готов сотрудничать с третьими лицами, кто знает ценность своего времени и тратит его на ненужные заботы. Они сами приедут, оценят транспорт опытным взглядом, оформят все документы и сразу переведут вам деньги за него. При этом, чаще всего, выкупают автомобили в любом состоянии – от откровенного металлолома до нового люкса.

Но за это сотрудничество есть своя цена – перекупы никогда не смогут предложить вам выше 80-85% от рыночной стоимости. Такова плата за быструю сделку. Хорошая компания не станет скидывать неадекватно много, но и 90% от реальной цены давать не станет. Это их хлеб, и надо это уважать. Они полностью берут на себя предпродажную подготовку, ремонт, просмотры и показы, а также все расходы по оформлению документов и транспортировке железного коня (особенно если он не на ходу). Вам останется только поставить подпись в договоре и получить оплату, а остальное – уже не ваша забота.

Нужно понимать, что автоскупщики просто незаменимы в следующих случаях:

Машина попала в ДТП, и вы хотите избавиться от нее как можно скорее. При таких обстоятельствах даже нет смысла искать покупателя самостоятельно. Битое авто равносильно коту в мешке – мало кто согласится оценить повреждения поверхностным взглядом или, тем более, поверить на слово в предполагаемые затраты на восстановление. А выкупщики имеют в своем штате специалиста по оценке, и в случае непредвиденных работ согласны сами нести за них убытки.

Вы реализуете настоящий металлолом, который вообще не подлежит ремонту. Компания по выкупу сможет предложить вам цену в несколько раз выше, чем если вы просто сдадите ТС в переработку. Это связано с тем, что у вашего четырехколесного друга могли сохраниться в исправном состоянии некоторые отдельные функциональные узлы, которые можно изъять для запасных частей.

Автомобиль имеет ограничения в виде ареста или залога. Да-да, скупщики не против забрать и такие экземпляры, при этом довольно удачно для вас. А вот конечный покупатель навряд ли согласится провести сделку с таким проблемным товаром. То же самое касается и продажи авто без документов.

Вы просто не хотите тратить месяцы на возню с машиной. Вы готовы упустить несколько тысяч выгоды в пользу сохраненного времени и сил. Такой осознанный подход – настоящая находка для профессиональных перекупов, ведь в любом деле самое лучшее решение – довериться специалистам.

Исходя из вышесказанного, вердикт таков:

Автовыкуп – это однозначно добро, если выбирать его правильно и не попадаться на плохих спецов. При этом нужно быть готовым к тому, что часть рыночной стоимости (за которую вы могли бы продать своими силами) они заберут себе в качестве оплаты за свою работу.