СберАвто перечислил 5 главных страхов граждан РФ при покупке автомобилей с пробегом

Специалисты сервиса «СберАвто» решили выяснить, чего больше всего бояться российские автомобилисты, выбирая подержанную машину.

Исследование показало, что чаще всего при покупке автомобиля с пробегом, россияне бояться нарваться на проблемный экземпляр.

Эксперты же в свою очередь советуют внимательно оценивать авто по фото и описанию, причем последнее должно иметь полную и убедительную информацию, включая минусы продаваемой машины.

Вторым страхом автомобилистом назвали покомоупку авто, которое после покупки начнет ломаться и разваливаться, а в таком случае лучше всего заказать подробную диагностику в независимом сервисе.

Нарваться на мошенника названо третьим главным страхом. В таких случаях нужно задавать как можно больше вопросов продавцу, проверять ПТС, а также обращать внимание на продавца, ведь зачастую недобросовестные продавцы стараются поторопить сделку и в целом неохотно разговаривают, когда речь идет о машине.

Возможные проблемы с документами и регистрацией авто назвали еще одним главным страхом при покупке подержанной машины. В таких случаях можно заранее проверить автомобиль на специальных сервисах или на сайте Госавтоинспекции.

Ну и последним главным страхом граждан РФ при покупке автомобилей с пробегом является покупка машины, на содержании которой можно разорится. Тут эксперты советуют делать правильный выбор самого автомобиля, и изучить все возможные расходы заранее.