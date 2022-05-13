Перечислили ТОП-10 самых продаваемых SUV на рынке РФ за апрель 2022 года

Рейтинг был подготовлен на основании данных по продажам АЕБ за прошлый месяц.

В нем лидером стало семейство LADA Niva Travel и Niva Legend, совокупные продажи которого составили 1 941 ед., что на 64% хуже показателей аналогичного периода 2021 года.

Вторым стал кроссовер Hyundai Creta, объемы продаж которого в апреле сократились на 82% и составили 1 162 ед. Кроссовер Renault Duster стал третьим с результатом 644 штук, что меньше на 83%.

Четвертое место занял Kia Seltos, реализованный в количестве 578 ед.. (-62%). На пятом месте находится Mitsubishi Outlander – 526 шт. (-66%). В ТОП-10 самых продаваемых SUV в РФ за апрель 2022 года еще оказались: УАЗ «Патриот» (433 ед., -55%),

Kia Sportage (382 ед., -87%),

Kia Sorento (372 ед., -74%),

Hyundai Tucson (369 ед., рост в 9 раз),

Mazda CX-5 (363 ед., -76%).