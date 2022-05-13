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Перечислили ТОП-6 самых надежных кроссоверов на рынке РФ до 1 млн рублей

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Предложений на вторичном авторынке достаточно много, но выбрать надежный кроссовер сложно, тем более, если выбирать в сегменте до 1 млн рублей.

Эксперты журнала «За рулем» обратили внимание на шесть моделей, которые по их мнению являются самыми надежными. При выборе автомобилей учитывали наличие полного привода, а также цену до 1 млн рублей.

Так, первым в ТОП-6 самых надежных кроссоверов в РФ до 1 млн рублей оказался Nissan Juke возрастом 9-11 лет и пробегом около 150 тыс. км.

Далее рекомендуют эксперты присмотреться к Hyundai ix35 2012–2015 года выпуска с пробегом менее 100 тыс. км. Далее в списке оказался Toyota RAV4 третьего поколения, выпущенный в 2007–2009 годах. За 1 млн рублей можно найти экземпляры японской сборки с пробегом около 200 тыс. км.

Также стоит обратить внимание и на Nissan Qashqai 2011–2013 годов, выпущенные на петербургском предприятии.

Также в списке надежных полноприводных кроссоверов за 1 млн рублей значится и Volkswagen Tiguan возрастом 8-10 лет и пробегом около 100-150 тыс. км.

Ну и замыкает опубликованный рейтинг кроссовер Renault Duster. За 1 млн рублей можно выбрать 5-6-летние экземпляры с пробегом около 50 тыс. км.

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