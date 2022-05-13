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Volkswagen в 2026 году возродит бренд Scout для электрических внедорожников

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Прототипы пикапов и внедорожников будут представлены в следующем году, а их производство начнется в 2026 году.

Volkswagen присоединится к рынку электрических внедорожников, создав новую компанию с возрожденным названием Scout, которая когда-то использовалась International Harvester.

Бренд Scout начнет производство автомобилей в 2026 году с электрического пикапа и внедорожника.

Прототипы будут представлены в следующем году, причем автомобили будут основаны на новой платформе и разработаны специально для рынка США.

Volkswagen выходит в сегмент электрических внедорожников и при этом возрождает легендарное название Scout, используемое ранее производителем грузовиков и тракторов International Harvester в 1960-х и 1970-х годах.

Наряду с объявлением Volkswagen о возрождении марки, автопроизводитель предоставил эскизы прочного, квадратного внедорожника и пикапа. В VW говорят, что новые Scouts будут основаны на новой платформе EV. Более подробная информация, по-видимому, появится в следующем году, когда эскизы воплотятся в жизнь.

Volkswagen в 2026 году возродит бренд Scout для электрических внедорожников

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