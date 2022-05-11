Как сделать ставку на фору в Казахстане

Фора в беттинге (ее еще называют гандикапом) — вид пари, когда для одного из коллективов или спортсмена в индивидуальных дисциплинах создается условное преимущество или отставание в несколько забитых голов, заброшенных шайб, набранных очков. Это позволяет выравнивать котировки, когда вероятность успеха каждого оппонента слишком разная. В статье расскажем, как делать ставки в Пари матч на гандикапы, в чем особенности этого типа пари.

Разновидности форы

Беттинговая компания Париматч Казахстан предлагает ставить на фору в росписи на большинство видов спорта, представленных на площадке. Существует три типа таких ставок, рассмотрим их на примере футбольных матчей:

Пример ставок с плюсовой форой

Плюсовая фора. Одна из команд получает условное преимущество, необходимо, чтобы по итогам встречи она выиграла или не уступила с его учетом. Например, Ф (+2,5) указывает на то команда начинает матч с форой в 2,5 мяча. Чтобы подобная ставка принесла прибыль, клуб должен добиться успеха, завершить встречу вничью или уступить с отставанием в один или два мяча. Ставка проигрывает, если команда потерпит поражение со счетом 0:3 или еще крупнее.

Роспись на минусовую фору

Минусовая фора в Пари Матч кз — ставка, при которой команда начинает встречу с условным отставанием. Например, Ф (-2,5) означает, что пари выиграет только в случае победы клуба с разницей в три гола или больше. Во всех остальных случаях поставленные деньги будут потеряны. Нулевая фора. Это вариант пари с подстраховкой. При оформлении такого пари пользователь получит прибыль, если команда победит и потеряет деньги в случае ее поражения. При ничейном исходе сумма ставки рассчитывается возвратом.

В каких ситуациях нужно ставить на фору?

В Париматч Бетгеймс такие пари доступны в дополнительной росписи на футбол и другие популярные командные виды спорта. Среди индивидуальных дисциплин можно ставить с гандикапом на теннис. Опытные капперы рекомендуют ставить на минусовую фору, когда в матче есть явный фаворит. Сомневаться в его победе не приходится, поэтому коэффициенты на успех слишком низкие.

Получить более ощутимую прибыль получится, если поставить на минусовую фору в пользу фаворита. Чтобы ставка сыграла, у команды должна быть хорошая мотивация и мощная игра в атаке. Дополнительным преимуществом для беттора станут проблемы в обороне у оппонента, отсутствие ключевых игроков, особенно если это вратарь или защитники.

Ставки на плюсовую фору у букмекеров Казахстана рекомендуется делать, когда против фаворита играет крепкая команда с высокой мотивацией. У беттора нет уверенности, что она сумеет отобрать очки у лидера, но он убежден, что в случае поражения разница в счете будет минимальной.

Плюсовая фора подойдет для случаев, когда беттор хочет перестраховаться, убежден, что команда победит или в крайнем случае сыграет вничью. Плюсовая фора напоминает на пари с двойным исходом, когда пользователь ставит на успех одного из коллективов или ничью в матчей. Преимущество Ф (0) в том, что котировки на порядок выше. Выигрыш окажется больше, если клуб, на который оформлено пари, сумеет победить.

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