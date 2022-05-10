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Японская Toyota приняла решение о возврате Land Cruiser 300 на рынок РФ в 2022 году

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Toyota может уже в текущем году на российский рынок вернуть внедорожник Land Cruiser 300.

Как пишут «Автовести» со ссылкой на «Автовзгляд», ввозить рамный внедорожник планируется с китайского завода, с этого же предприятия модель будет поставляться и в другие страны.

Поставки могут быть организованы в рамках параллельного импорта, который позволяет ввозить в Россию автомобили и другие товары зарубежного производства без согласия правообладателя.

Ранее пресс-служба Toyota рассказала, как будет осуществляться продажа автомобилей в России. В первую очередь выяснилось, что пока заказать новый автомобиль из-за рубежа не получится.

При этом купить модели Toyota и Lexus можно будет, если они есть в наличии у дилера, на центральном складе или по пути в дилерский центр. Других вариантов покупки автомобилей пока нет.

Напомним, автомобили Toyota пока не продаются в полном объёме из-за нарушенной работы логистики.

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