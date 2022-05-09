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Перечислены 5 самых бюджетных рамных внедорожников в РФ в мае 2022 года

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Проанализировав стоимость новых рамных внедорожников был подготовлен рейтинг, в котором оказались самые доступные модели по состоянию на начало мая.

Так, на первой строчке расположился УАЗ «Хантер», который представлен с ценником от 1 395 000 рублей. Стоит отметить, что указана рекомендованная цена производителя.

На втором месте находится УАЗ «Патриот», базовая версия которого оценена в 1 545 000 рублей. Следующим в списке расположился Suzuki Jimny, который продается по цене от 2 419 000 рублей.

Четвертая строчка оказалась за Mitsubishi Pajero Sport с ценником от 4 299 000 рублей, а на пятой позиции находится Haval H9 – 4 899 000 рублей.

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