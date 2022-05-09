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Внедорожник Haval H9 – самый дорогой китайский автомобиль в РФ в мае 2022 года

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На российском рынке за последние месяцы сильно изменились прайсы на все автомобили, включая модели китайских марок.

В результате китайские автомобили сейчас продаются по цене значительно дороже чем раньше.

Если ранее самый дорогой вариант китайской модели можно было приобрести по цене от 3,5 млн рублей, то теперь их стоимость достигает 5 млн рублей.

В России проанализировали цены авто китайских марок и составили рейтинг самых дорогих моделей, который возглавил внедорожник Haval H9, за который в топовом исполнении просят 5 299 000 рублей. На втором месте оказался Chery Exeed VX, который в максимальной комплектации продается за 5,3 млн рублей.

В тройке лидеров оказался GAC GN8, который ранее находился на первой строчке в списке самых дорогих китайских авто. Его максимальная комплектация в мае оценена в 4,2 млн рублей.

На четвертом месте находится пикап GWM Poer с ценником 4,15 млн рублей и в пятерке еще числится Geely Tugella, оцененный в 4 млн рублей в самой дорогой версии, пишут «Китайские автомобили».

Haval H9
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