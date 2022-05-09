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Компания Ford представила в Европе новый электрический фургон E-Transit Custom

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Ford E-Transit Custom — это электрическая версия популярного коммерческого фургона Transit Custom.

Производство E-Transit Custom начнется в следующем году, а пока компания опубликовала официальные изображения и некоторые подробности.

Европейцы скоро получат электрическую версию популярного коммерческого фургона Ford Transit Custom. Ford опубликовал ограниченную информацию и несколько изображений грядущего электромобиля.

Компания Ford представила в Европе новый электрический фургон E-Transit Custom

На фотографиях видно, что E-Transit Custom окрашен в эффектный синий цвет и имеет характерную решетку радиатора, окруженную яркой световой подписью. Электрифицированная версия также имеет точеные линии вокруг колесных арок и по бокам. Прямо под фарой со стороны пассажира находится зарядный порт, но Ford не раскрыл ни емкость аккумулятора фургона, ни другие технические характеристики.

E-Transit Custom, как ожидается, будет иметь запас хода около 423 км без подзарядки.

Он также будет иметь возможность быстрой зарядки постоянным током, потому что это очевидно, но максимальная скорость зарядки и расчетное время зарядки в настоящее время неизвестны. В компании сообщили, что больше информации будет выпущено этой осенью, и Ford заявляет, что производство E-Transit Custom начнется во второй половине 2023 года на заводе в Турции.

Компания Ford представила в Европе новый электрический фургон E-Transit Custom

ford Ford E-Transit Custom
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