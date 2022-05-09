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Новый недорогой кроссовер МАЗ-5440 2022-2023 года дебютировал на первых фоторендерах

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И хотя МАЗ занимается выпуском грузовых автомобилей, он может рассмотреть возможность выпуска легковых машин.

Тем более, что в условиях санкционного давления, производитель вполне может рассматривать возможность выпуска легковушек, а так как самым привлекательным сегментом являются кроссоверы и внедорожники, то можно предположить, что первым как раз станет модель из этого класса.

Независимые дизайнеры уже представили, как бы мог выглядеть кроссовер МАЗа, если бы он появился в 2022-2023 г. Новинке дали название МАЗ-5440.

Авторы рендеров считают, что кроссовер создадут на платформе от JAC. Последняя давно сотрудничает с минским заводом. Моторная гамма МАЗ-5440 может быть представлена 1,5-литровым 111-сильным ДВС или 1,6-литровым 120-сильным агрегатом. Система привода — на передние колеса.

Новый недорогой кроссовер МАЗ-5440 2022-2023 года дебютировал на первых фоторендерах

Источник: naavtotrasse.ru.

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