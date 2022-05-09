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Компания Geely представит бренд Radar для премиум-пикапов 13 мая 2022 года

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Предполагается, что новый автомобильный бренд станет неким аналогом китайской марки Rivian.

Уже 13 мая китайская компания Geely представит бренд Radar, под которым будут выпускать премиальные пикапы, нацеленные на молодую аудиторию, которые любят путешествовать и отдыхать на природе.

Пока известно, что первый премиальный пикап новой компании будет выпущен во второй половине года.

Предположительно, основой для него станет платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), которая лежит в основе электрокара Zeekr.

Иными словами, премиум-пикап будет электрокаром с мощностью установки до 800 л.с. Другие подробности пока не раскрываются и станут известны уже через несколько дней.

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