Раскрыты подробности о новом кросс-купе Chery Omoda 5 для российского рынка

Российская презентация купеобразного кроссовера Chery Omoda 5 состоялась несколько дней назад, но при анонсе новинки автопроизводитель не стал демонстрировать салон.

Это указывает на то, что салон экспортного варианта «паркетника» будет отличатся от варианта для домашнего рынка.

Теперь это предположение нашло подтверждение в шпионских снимках. Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионские снимки салона Chery Omoda 5, который отличается от интерьера для Китая.



В салоне изменили очень много элементов. Так, в российском варианте будут более простые карты дверей, изменят переднюю панель, а также компоновку клавиш и кнопок на центральном тоннеле, подстаканники сместят ближе к подлокотнику.

Chery Omoda 5 должен появится на российском рынке в третьем квартале 2022 года, но возможно выход модели задержится.

Кроссовер на российском рынке будет конкурировать с Geely Coolray и Haval Jolion.