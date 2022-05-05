Уже в сентябре в РФ могут начать продажи китайских электрогрузовиков WOLV

О выходе на российский рынок грузовых автомобилей новой марки стало известно порталу Drom.ru.

Пока известно, что поставкой электрических грузовиков WOLV намерена заняться нижегородская компания New Energy Motors (NEMO).

Более того, есть информация, что одна из моделей уже проходит сертификационные испытания. Ее презентация состоится 13 мая, а продажи планируется начать уже в сентябре.

Этой моделью является коммерческий автомобиль категории N1 – FC25, который имеет грузоподъемность 800 кг. Грузовичок имеет запас хода 200 км и привод на заднюю ось.

Зарядка от сети 200 вольт будет осуществляться за 5 часов. Другие характеристики пока не приводят.