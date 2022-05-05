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Компания Kia презентовала обновленный кроссовер Soul 2023 года

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Kia Soul 2023 модельного года выглядит более дерзко, при этом двигатель с турбонаддувом получил меньшую мощность.
Модель X-Line исчезла из линейки, но появились новые двухцветные варианты окраса кузова.
Kia работает над упрощением линейки Soul уже несколько лет: после отказа от механической коробки передач в базовой модели в прошлом году, она убирает 201-сильный двигатель Turbo и версию X-Line.

В результате представлен единственный вариант двигателя Soul и это 147-сильный 2,0-литровый двигатель с бесступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель получила стиль 2023 года, где предлагаются измененные фары и другой передний бампер, а также новые задние фонари и обновленная задняя панель. Новые 17- и 18-дюймовые колесные диски завершают новый облик.

Kia предлагает два новых цвета кузова: Surf Blue с черной крышей и Clear White с черной крышей.
О стоимости обновленной модели в компании обещают рассказать позднее.

Компания Kia презентовала обновленный кроссовер Soul 2023 года Компания Kia презентовала обновленный кроссовер Soul 2023 года

kia Kia Soul
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