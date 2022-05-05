Компания Kia презентовала обновленный кроссовер Soul 2023 года

Kia Soul 2023 модельного года выглядит более дерзко, при этом двигатель с турбонаддувом получил меньшую мощность.

Модель X-Line исчезла из линейки, но появились новые двухцветные варианты окраса кузова.

Kia работает над упрощением линейки Soul уже несколько лет: после отказа от механической коробки передач в базовой модели в прошлом году, она убирает 201-сильный двигатель Turbo и версию X-Line.

В результате представлен единственный вариант двигателя Soul и это 147-сильный 2,0-литровый двигатель с бесступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель получила стиль 2023 года, где предлагаются измененные фары и другой передний бампер, а также новые задние фонари и обновленная задняя панель. Новые 17- и 18-дюймовые колесные диски завершают новый облик.

Kia предлагает два новых цвета кузова: Surf Blue с черной крышей и Clear White с черной крышей.

О стоимости обновленной модели в компании обещают рассказать позднее.