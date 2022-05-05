Hyundai Solaris и KIA Rio стали самыми покупаемыми седанами в РФ в 2022 году

Это следует из данных пресс-службы онлайн-сервиса по покупке и продаже автомобилей «СберАвто».

Эксперты решили выяснить, какие седаны пользуются наибольшим спросом у россиян в этом году.

Как оказалось, чаще всего автомобилисты в России выбирают седаны Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и LADA Granta, на которые приходится третье всех сделок по продаже седанов.

Доля автомобилей сегмента в общих продажах составляет 42%. Самыми популярными марками являются LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Chevrolet.

На первичном рынке лидерами по продажам в сегменте седанов являются Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, KIA Rio, LADA Granta и LADA Vesta, а на вторичном рынке спросом пользуются Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus.