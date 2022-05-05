Компания Castrol перестала поставлять моторные масла в Россию

Поставки моторных масел Castrol были прекращены еще 24 февраля и уже дистрибьюторы распродают остатки.

Между тем в официальном интернет-магазине есть только одна позиция, а некоторые дистрибьюторы и вовсе все распродали, пишет «Газета.Ru».

«24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», — говорят в московской фирме «Центаурус», которая продает оптом смазочные материалы.

В сервисном центре офиса Castrol в России говорят, что официально об уходе с российского рынка компания не сообщала, а отсутствие поставок объяснили проблемами с логистикой.