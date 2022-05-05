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Японская Toyota продала все внедорожники Toyota Land Cruiser 70 в Австралии до 2024 года

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Заказы на внедорожники оформлены до конца 2024 года, о чем сообщили австралийские СМИ.
По их информации, очередь за новым Toyota Land Cruiser 70 в Австралии растянулась уже на два с половиной года, а сам автомобиль там стал самым дефицитным на рынке.

В свою очередь в Toyota говорят, что делают все, чтобы удовлетворить спрос, но пока это трудно, ведь добавляет проблем нехватка электронных компонентов.

Главной задачей пока является выполнение уже существующих заказов. Стоит отметить, что Toyota Land Cruiser 70 выпускают только на предприятии в Португалии, где осуществляется сборка большого количества версий модели.

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