Посол Китая в РФ заявил, что китайские автобренды нарастят долю на российском рынке

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что автомобильные марки из Китая начнут наращивать свою долю на российском рынке.

Чжан Ханьхуэй уверен, что автомобили китайских брендов будут пользоваться спросом в России, а также добавил, что хорошие рыночные показатели имеют такие компании как Great Wall, Haval и Chery.

«Китайские автомобили, отличающиеся высоким качеством, выгодным соотношением цены и качества и большой номенклатурой моделей, в некоторых планах уже превзошли своих зарубежных конкурентов. Китайские автомобильные компании будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж», — приводят словам Чжан Ханьхуэя «ТАСС».