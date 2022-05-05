Китайская Sany может выпустить конкурента пикапа Tesla Cybertruck

Компания, которая занимается выпуском грузовиков, экскаваторов, бетономешалок и другой техники, может заняться выпуском электрического пикапа.

Официально о планах китайская компания Sany не объявляла, но журналисты обнаружили патентные изображения электрического пикапа.

Потенциально такой пикап мог бы стать конкурентом Tesla Cybertruck, но пока непонятно, намерен ли производитель реализовать проект.

Предполагается, что если пикап выйдет, то он может получить грузовую платформу и аккумуляторы от CATL, с которой сотрудничает Sany.