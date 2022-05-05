Автоэксперт Попов рассказал, как спасти автомобиль от царапин

По словам эксперта, самой главной является защита кузова после мойки.

Именно обработка лакокрасочного покрытия после мойки позволит избежать царапин и других дефектов. О том, как спасти автомобиль от царапин рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов, общаясь с журналистами издания iReactor.

По словам эксперта после мойки стоит наносить для защиты воск или «керамику», причем лучше отдавать предпочтение последней, так как она держится дольше и не смоется после первого дождя.

«Небольшим препятствием к тому, чтобы эти царапины появлялись, является нанесение качественной химии при помывке. После процедуры стоит нанести воск на лакокрасочное покрытие. Он выполнит функцию легкой защиты от того, что может нанести царапины на поверхность кузова», — говорит Дмитрий Попов.

Еще автоэксперт добавил, что карандаши и полироли для скрытия царапин лучше не использовать, так как они не способны полностью скрыть царапины.