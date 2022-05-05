Новинку для бразильского рынка намерены представить в этом году, а в следующем стартуют его продажи.

Volkswagen анонсировал тизером бюджетный хэтчбек Polo Track для Бразилии, который в модельной линейке придёт на смену модели Gol.

По сути новинкой является удешевленный вариант европейского Polo. Polo Track будет отличаться внешне, получит платформу MQB и более простой список доступного оборудования.

Уже известно, что одним из двигателей в моторной гамме будет литровый турбодвигатель, работающий на бензине и этаноле. Производство автомобиля будет организовано на предприятии в Бразилии.

Все подробности о новинке будут раскрыты позже.