В самой компании говорить о сроках возобновления производства не пытаются, ссылаясь на дальнейшее уведомление.

При этом источники NN.ru сообщили, Volkswagen может возобновить производство в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года.

Уточняется, что в Volkswagen решили приостановить производство автомобилей минимум до сентября.

Но отмечается, что на время простоя персонал увольнять не будут, им выплатят денежную компенсацию в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

В российском офисе компании комментировать возможные сроки возобновления выпуска машине не стали.