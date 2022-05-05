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Volkswagen может возобновить производство в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года

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В самой компании говорить о сроках возобновления производства не пытаются, ссылаясь на дальнейшее уведомление.
При этом источники NN.ru сообщили, Volkswagen может возобновить производство в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года.

Уточняется, что в Volkswagen решили приостановить производство автомобилей минимум до сентября.

Но отмечается, что на время простоя персонал увольнять не будут, им выплатят денежную компенсацию в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

В российском офисе компании комментировать возможные сроки возобновления выпуска машине не стали.

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